Состояние Ларисы Гузеевой признали тяжелым

Несмотря на это, жизни телеведущей, кажется, ничего не угрожает.

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева сейчас находится в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 28 сентября, пишут «Известия», ссылаясь на собственные источники.

Анонимы сообщают, что Гузеева находится в больнице в тяжелом состоянии. Она угодила в учреждение без температуры. У нее были жалобы на одышку, диагностирована пневмония небольшой степени и коронавирус. Отмечается, что «по анализам не так все плохо».

Актриса утверждает, что чувствует себя очень плохо. Ей прописали консервативное лечение и дыхательную гимнастику. Напоминаем, что Гузееву диагностировали 27 сентября, до этого несколько дней ее состояние ухудшалось. Скорее всего, звезда заразилась во время отдыха в Крыму.

Ранее в gazea.spb.ru сообщалось, что у госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердили коронавирус.