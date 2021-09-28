Супруги угрожали расстрелом сотрудникам кафе из-за отказа пожарить картошку

Муж и жена остались недовольны обслуживание и пошли на крайние меры.

В Новосибирске задержали мужчину и женщину, которые угрожали расстрелом сотрудникам кафе. Там им отказались пожарить картошку из-за закрытия кухни. Об этом сообщает сегодня, 28 сентября, Тайга.инфо.

Известно, что супружеская пара не хотела оплачивать счет на 1,5 тысячи рублей. У супругов был следующий аргумент: они хотели поесть картошку, но им отказали в обслуживании из-за закрытой кухни. В ходе ссоры сотрудники кафе услышали множество угроз и были вынуждены позвонить охране. Мужчина, вернувшийся в заведение, продемонстрировал собравшимся ружье. Он готов был стрелять. К счастью, его разоружили и уже передали в отдел полиции.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

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