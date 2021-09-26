Университет в Перми, где произошла стрельба, возвращается к работе

Пермский государственный национальный исследовательский университет, в котором произошла стрельба, возобновляет работу. Однако до 2 октября обучение будет проходить удаленно.

«С понедельника, 27 сентября, студенты всех форм обучения переходят на дистанционный режим обучения», — сообщили в пресс-службе вуза.

До этого все занятия в пермском университете были отменены.

Напомним, утром 20 сентября в Перми произошла трагедия. В Пермский государственный национальный исследовательский университет пришел студент с ружьем и устроил стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 40 пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стрелка доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. У него были зафиксированы ранения груди и конечностей. Парень находился без сознания, его подключили к аппарату ИВЛ.