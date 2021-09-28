Россиянам назвали дату открытия Гоа

Разрешение на возобновление чартерных рейсов на Гоа получат только через несколько дней. Фото: https://pixabay.com

Разрешение на возобновление чартерных рейсов на Гоа получат только через несколько дней. Фото: https://pixabay.com

Глава Гоа Прамод Савант заявил о том, что иностранцы и местные туристы смогут снова посещать курорт только после полной вакцинации жителей индийского штата от ковида, которую планируют завершить к концу октября.

Савант отметил, что когда регион станет на 100% безопасным, Гоа полностью откроют для путешественников. Глава Гоа назвал дату — 31 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Он также обратил внимание на то, что разрешение на возобновление чартерных рейсов на Гоа получат только через несколько дней.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям России, желающим привиться одобренным в Евросоюзе лекарством от ковида, рассказали о нюансах вакцинации за рубежом. Вакцинацию препаратом Johnson&Johnson в немецком Баден-Бадене можно сделать за 73 тысячи рублей, Pfizer в Мюнхене за 49 тысяч рублей.