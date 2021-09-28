Мишустин поручил выделить 100,6 млн рублей испытаний «Спутника V» среди подростков

Мишустин поручил выделить 100,6 млн рублей испытаний &#171;Спутника V&#187; среди подростков
Деньги выделят Центру эпидемиологии и микробиологии Н. Ф. Гамалеи. Фото: kremlin.ru

Глава кабмина Михаил Мишустин поручил выделить более 100 млн рублей в этом году на третью фазу клинических испытаний «Спутника V» среди подростков от 12 до 17 лет.

Деньги выделят Центру эпидемиологии и микробиологии Н. Ф. Гамалеи. Об этом сообщается на официальном портале правовых актов.

Минздраву в этой связи поручили проконтролировать эффективное расходование выделенных денег и доложить о результатах до первого марта следующего года. Поручения дали в рамках борьбы с ковидом.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медработники, пострадавшие от ковида, смогут получить единоразовую выплату в размере 68 811 рублей. Российские власти выделили на выплаты врача около трех миллиардов рублей, отметил премьер-министр Михаил Мишустин. Получить деньги смогут все медработники, в том числе санитары и водители скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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