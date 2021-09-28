Более 20 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Гетеборге

В одном из жилых домов в Швеции прогремел хлопок. Это произошло в городе Гетеборг. В итоге пострадали 23 человека, трое из них – тяжело ранены.

Происшествие случилось в пять часов в многоквартирном доме в районе Аннедаль. После инцидента начался пожар. Дым распространился на три этажа. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По какой причине случился взрыв, еще неизвестно. На месте происшествия работают спецслужбы, а полицейские выясняют обстоятельства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ногинске 27 сентября спасли всех животных, оставшихся под завалами дома после взрыва газа. Об этом пишет «360». Известно, что последним из бетонного плена выбрался кот Марсик. Он находился на шестом этаже и, чтобы вызволить его, пришлось использоваться 50-метровую лестницу. В операции принимали участие пожарные, спасатели и волонтеры.