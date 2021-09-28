Вирусолог Викулов назвал единственное условие для отказа от вакцинации

Вирусолог Викулов назвал единственное условие для отказа от вакцинации
Вирусолог обращает внимание, что существует еще и временный медотвод. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вирусолог Георгий Викулов назвал противопоказания к вакцинации, которые являются главной причиной для медотвода.

Так, врач отмечает, что основанием для отказа от вакцинации является анафилактический шок после первой прививки от ковида или тяжелый отек Квинке. Тогда человек получает постоянный медицинский отвод. Об этом сообщают «Народные новости».

Вирусолог обращает внимание, что существует еще и временный медотвод. Его выдают человеку при остром заболевании или обострении хронической болезни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пермском крае ужесточили противоковидные меры. Теперь вход на культурные мероприятия со следующей недели будут по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Для сферы услуг решение о вводе системы QR-кодов примут позднее, в зависимости от темпов прививочной кампании и уровня заболеваемости.

вакцинация коронавирус медотвод прививка причины


 

Новости партнеров
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в следующем году
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вирусолог Викулов назвал единственное условие для отказа от вакцинации
Умер блюзовый певец и композитор Николай Арутюнов
В Пермском крае введут QR-коды для посещения массовых мероприятий
Сотрудника белорусского КГБ застрелили во время спецоперации в Минске
Более 20 человек пострадали при взрыве в жилом доме в Гетеборге
Пропавшего в лесу на Урале солдата-срочника нашли мертвым
В доме Вавельберга на Невском открыли пятизвездочный отель
Симоньян: YouTube удалил два немецких канала RT