Вирусолог Викулов назвал единственное условие для отказа от вакцинации

Вирусолог обращает внимание, что существует еще и временный медотвод. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вирусолог обращает внимание, что существует еще и временный медотвод. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вирусолог Георгий Викулов назвал противопоказания к вакцинации, которые являются главной причиной для медотвода.

Так, врач отмечает, что основанием для отказа от вакцинации является анафилактический шок после первой прививки от ковида или тяжелый отек Квинке. Тогда человек получает постоянный медицинский отвод. Об этом сообщают «Народные новости».

Вирусолог обращает внимание, что существует еще и временный медотвод. Его выдают человеку при остром заболевании или обострении хронической болезни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пермском крае ужесточили противоковидные меры. Теперь вход на культурные мероприятия со следующей недели будут по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Для сферы услуг решение о вводе системы QR-кодов примут позднее, в зависимости от темпов прививочной кампании и уровня заболеваемости.