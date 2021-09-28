Иммунолог Жемчугов объяснил рекордную смертность от коронавируса

Иммунолог Жемчугов объяснил рекордную смертность от коронавируса
В первые три дня ковид часто протекает легко, поэтому люди не обращаются к врачу. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о причине повышенной смертности от ковида в России. Он отметил, что россияне очень поздно обращаются за медицинской помощью.

Главная причина – позднее начало лечения. Он отмечает, что диагностика отстает. Россияне слишком долго собираются лечиться. Об этом сообщает НСН.

Доктор обратил внимание, что в стране практически отсутствует ранняя диагностика. Однако в аптеках можно купить тесты на ковид и грипп. В первые три дня ковид часто протекает легко, поэтому люди не обращаются к врачу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог Георгий Викулов назвал противопоказания к вакцинации, которые являются главной причиной для медотвода. Так, врач отмечает, что основанием для отказа от вакцинации является анафилактический шок после первой прививки от ковида или тяжелый отек Квинке.

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