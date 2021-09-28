Лазарева назвала причину развода с Шацем

Лазарева назвала причину развода с Шацем
Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала, что у Михаила Шаца тоже были проблемы. Фото: instagram/@lazarevatut
Телеведущая Татьяна Лазарева рассказала о причине развода с мужем телеведущим Михаилом Шацем. Бывшая КВНщица призналась, что давно принимает антидепрессанты. Они когда-то повлияли на развод с Шацем.

Она поделилась тем, что принимала и до сих пор принимает антидепрессанты, так как у нее совершенно скачкообразные настроения всегда. Сейчас телеведущая уже поспокойнее. Она рассказывает, что поработала над собой. Однако, когда она перестала их принимать, случилось так что она развелась с мужем. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лазарева рассказала, что у Михаила Шаца тоже были проблемы, когда они потеряли работу на ТВ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что телеведущий Михаил Шац в YouTube-проекте Данилы Поперечного «Без души» рассказал о том, как музыкант Сергей Шнуров снял трусы перед его тремя детьми. Артист вспоминает, что инцидент произошел несколько лет назад.

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