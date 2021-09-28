Полыхающую комнату в общежитии на Малой Посадской тушили 23 спасателя

Полыхающую комнату в общежитии на Малой Посадской тушили 23 спасателя
Пожар случился в доме на Малой Посадской. Фото: скриншот google.maps

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар в общежитии. С огнем боролись более 20 спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 28 сентября, в доме 22-24 на Малой Посадской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:02. К месту происшествия оперативно прибыли 23 сотрудника на пяти спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в здании общежития, в комнате площадью 20 квадратных метров горели постельные принадлежности и обстановка на площади 5 квадратных метров.

К 21:58 пожар ликвидировали. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что два человека погибли в утреннем пожаре в квартире на проспекте Кузнецова.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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