На Беглова подали в суд из-за COVID-ограничений в Петербурге

На Беглова подали в суд из-за COVID-ограничений в Петербурге
На правительство Петербурга и губернатора подали в суд из-за коронавирусных ограничений. Фото: Смольный

Горсуд Петербурга принял к рассмотрению коллективный иск к городскому правительству и губернатору Александру Беглову.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, на Смольный и главу Северной столицы подали в суд Галина Минченко, Елена Ноткина, Светлана Шошина, Виктория Семенова и ООО «Кидс Ап». Они просят признать недействительными ряд пунктов постановления № 121 правительства Петербурга о ковид-ограничениях.

Речь идет в том числе об ограничениях по допуску посетителей на аттракционе, по работе ТРЦ и фуд-кортов, обязательной вакцинации 80% сотрудников различных организаций, а также необходимости вакцинации для работников исполнительных органов госвласти и ГУПов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ограничительные меры по COVID продлили до конца октября.

Александр Беглов иск ковид-ограничения новости СПб Смольный суд


 

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