Инфекционист назвал главный страх, связанный с антителами к коронавирусу

Врач-инфекционист Илья Акинфеев рассказал, что в начале пандемии люди больше всего боялись того, что повторное заражение коронавирусом резко повышает риски летального исхода. Однако, как уверяет специалист, такой эффект есть у лихорадки денге, а не у ковида.

Специалист рассказал в беседе с URA.RU, что лихорадка денге распространяется в Индии и Таиланде. При этой болезни эффект усиленного антитела при первом заражении проявляется температурой и насморком. Однако при повторном заболевании уже наблюдаются высокая температура, лихорадка, кровотечения. Вместе с этим резко возрастает вероятность смертности. При ковиде таких проявлений не бывает, заявил Акинфеев.

По его словам, если бы коронавирус обладал такими свойствами, то это его можно было бы сравнить с биологическим оружием.

«Если бы был такой вирус, который имеет антитело усиленного эффекта, распространялся респираторным путем, это почти биологическое оружие», — отметил врач.

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