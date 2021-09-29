Женщина погибла после съезда в канаву в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. К месту происшествия приезжали экстренные службы.

Авария случилась во вторник, 28 сентября, в деревне Борисово. Сигнал о происшествии поступил спасателям в 21:52. К месту ЧП оперативно прибыли четыре сотрудника на одной спецмашине.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по области, прибывшие спасатели произвели деблокировку пострадавшего из искореженного авто.

По данным 78.ru, машина вылетела в канаву. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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