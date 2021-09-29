Ночью у жилого дома на Заводском проспекте полыхал «ВАЗ»

В Колпинском районе Петербурга произошел ночной пожар. Спасатели тушили полыхающий автомобиль.

Возгорание случилось в среду, 29 сентября, у дома №48 на Заводском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:25. К месту происшествия оперативно выехали 9 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, в легковом автомобиле марки «ВАЗ» выгорел моторный отсек, частично пострадал рядом стоящий автомобиль «Хендай».

К 4:54 пожар ликвидировали. Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в здании на Фонтанке.