На мосту Александра Невского не смогли разъехаться две иномарки

На мосту Александра Невского не смогли разъехаться две иномарки
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Центральном районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился вечером 28 сентября на съезде с моста Александра Невского. Проезжую часть не смогли поделить «Шевроле» и «Лексус».

На место ДТП прибыли сотрудники ДПС.

В Сети появилось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что у «Шевроле Ланос» сильно поврежден капот и передний бампер. Второй участник аварии отделался меньшими потерями. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что к ДТП на Дальневосточном проспекте прибыли две скорые и две пожарные машины.

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