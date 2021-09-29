Дочь Гузеевой эмоционально ответила на вопрос о состоянии матери

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова на своей странице в Instagram отреагировала на сообщения о состоянии здоровья совей матери.

«Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке», — написала она в сторис.

Накануне стало известно, что актрису госпитализировали в больницу №40 в Коммунарке.

Гузееву диагностировали 27 сентября, до этого несколько дней ее состояние ухудшалось. Скорее всего, звезда заразилась во время отдыха в Крыму.

Ранее в gazea.spb.ru сообщалось, что у госпитализированной Ларисы Гузеевой подтвердили коронавирус.