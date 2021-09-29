Мясников назвал смертельную ошибку в случае инфаркта

Мясников назвал смертельную ошибку в случае инфаркта
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему опасно принимать нитроглицерин при инфаркте.

По его словам, в случае приступа человеку следует выдавать только аспирин, который разжижает кровь.

«Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление. Помните: у вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гиперхолестеринемия или повышенное содержание холестерина в крови — опасная особенность организма. Также это очень мощный фактор риска. Более 800 тысяч жителей России больны гиперхолестеринемией. Многие узнают о своей болезни только после инфаркта или инсульта.

Александр Мясников инфаркт медпомощь


 

Новости партнеров
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире:
Западные СМИ об отдыхе Путина в Сибире: "мачо на охоте"
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников назвал смертельную ошибку в случае инфаркта
В мире коронавирусом заразились более 232,7 млн человек
Неизвестный устроил массовое ДТП, выезжая с парковки в Мурино
В эквадорской тюрьме во время беспорядков погибли 24 человека
Врач оценил влияние прививки на постковидный синдром
Дочь Гузеевой эмоционально ответила на вопрос о состоянии матери
В Царском Селе установили 60 кормушек и заказали полтонны семечек для птиц
На мосту Александра Невского не смогли разъехаться две иномарки