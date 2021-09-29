Мясников назвал смертельную ошибку в случае инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, почему опасно принимать нитроглицерин при инфаркте.

По его словам, в случае приступа человеку следует выдавать только аспирин, который разжижает кровь.

«Не нитроглицерин, который может убить человека, потому что у него может упасть давление. Помните: у вас есть два часа, сто двадцать минут, чтобы больной с реальным заболеванием сердца оказался на операционном столе», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гиперхолестеринемия или повышенное содержание холестерина в крови — опасная особенность организма. Также это очень мощный фактор риска. Более 800 тысяч жителей России больны гиперхолестеринемией. Многие узнают о своей болезни только после инфаркта или инсульта.