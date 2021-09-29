Врач назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от ковида

Врач назвал оптимальное время для ежегодной вакцинации от ковида
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что самое подходящее время для ежегодной вакцинации от ковида в будущем – август, а от гриппа – сентябрь-октябрь.

По его словам, вакцинироваться лучше перед осенним подъемом заболеваемости, но в жару этого лучше не делать, чтобы не обострять проблемы со здоровьем, которые вызывает высокая температура на улице, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что прививаться лучше, когда спадет жара, например, в августе.

С начала пандемии в России выявлено 7 464 708 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 205 531 летальный исход, выздоровели 6 635 485 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что антиковидная вакцина доступна круглый год. А вот вакцина от гриппа может закончиться через несколько месяцев после начала прививочной кампании. Чтобы вакцинироваться от гриппа, нужно подождать месяц после прививки от COVID-19.

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