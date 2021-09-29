В Красном Селе женщина чуть не зарезала своего сожителя

В Петербурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства госпитализации мужчины с ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 28 сентября в квартире дома на проспекте Ленина в Красном Селе.

На место происшествия прибыл наряд полиции. По предварительной информации,, во время внезапной ссоры, возникшей на почве неприязненных отношений, женщина 1978 года рождения ножом ударила в живот своего сожителя 1983 года рождения.

Подозреваемая задержана. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении.

Пострадавший с непроникающей колото-резанным ранением брюшной стенки, в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.