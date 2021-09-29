В Петербурге задержали двух подозреваемых, которые с ножом-бабочкой кидались на студентов педколледжа

В Петербурге задержали двух подозреваемых, которые с ножом-бабочкой кидались на студентов педколледжа
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Петербурге задержали двух мужчин, которые с ножом бросались на учащихся Педагогического колледжа на Ивановской улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром 28 сентября. В правоохранительные органы обратился заместитель директора колледжа.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и задержали дебоширов, которые приставали к учащимся и при этом нецензурно ругались. У одного из них изъяли нож-бабочку. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Задержанным 26 и 39 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержали двух ранее судимых мужчин, которые угрожали студентке педагогического колледжа №8 ножом.

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