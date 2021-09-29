Олег Милюта назначен руководителем редакционной комиссией ЗакСа

Депутат от «Единой России» Олег Милюта возглавил редакционную комиссию седьмого созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Об этом стало известно в среду, 29 сентября. Голосование состоялось на первом заседании созыва в Мариинском дворце. Присутствуют губернатор Александр Беглов и члены правительства города.
В состав комиссии вошли Павел Иткин, Андрей Алескеров, Андрей Горшечников и Михаил Барышников.
До своего избрания в Закс Милюта возглавлял город Колпино.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Константина Чебыкина утвердили главой Счетной комиссии ЗакСа.