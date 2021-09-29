Олег Милюта назначен руководителем редакционной комиссией ЗакСа

Олег Милюта назначен руководителем редакционной комиссией ЗакСа
Милюта возглавил редакционную комиссию седьмого созыва ЗакСа. Фото: администрация Колпинского района

Депутат от «Единой России» Олег Милюта возглавил редакционную комиссию седьмого созыва Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Об этом стало известно в среду, 29 сентября. Голосование состоялось на первом заседании созыва в Мариинском дворце. Присутствуют губернатор Александр Беглов и члены правительства города.

В состав комиссии вошли Павел Иткин, Андрей Алескеров, Андрей Горшечников и Михаил Барышников.

До своего избрания в Закс Милюта возглавлял город Колпино.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутат Константина Чебыкина утвердили главой Счетной комиссии ЗакСа.

ЗакС милюта новости СПб


 

Новости партнеров
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Ревнивого петербуржца арестовали по обвинению в убийстве жены-блогера, обучавшей подписчиков сексу
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Олег Милюта назначен руководителем редакционной комиссией ЗакСа
В Мариинском дворце проходит первое заседание ЗакСа нового созыва
Около 50 обысков проводятся у бизнесменов в Петербурге
Депутат Константина Чебыкина утвердили главой Счетной комиссии ЗакСа
Труп мужчины обнаружили в лесу в Ленобласти
На Лесном проспекте задержали мужчину, который открыл стрельбу по окнам и ...
В Петербурге задержали двух подозреваемых, которые с ножом-бабочкой ...
Петербургский школьник погиб после развлечений с пакетом и освежителем воздуха