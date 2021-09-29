Сенатором и представителем Заксобрания в Совфеде стал Андрей Кутепов

Сенатор Российской Федерации от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов избран сенатором и представителем Заксобрания в Совфеде.

В Мариинском дворце в среду, 29 сентября, проходит первое заседание седьмого созыва Законодательного собрания Петербурга. Присутствуют губернатор Александр Беглов и члены правительства города.

«Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду продолжать активно работать, как и в предыдущие годы», — подытожил Кутепов.

Глава счетной комиссии: за: 49. против: 0.

Кутепов и ранее представлял законодательную власть города в верхней палате Федерального собрания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил депутатов ЗакСа с избранием на первом заседании.