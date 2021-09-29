В Петербурге стартует голосование по выбору ели для Дворцовой площади

У горожан спрашивают, какое дерево они хотели бы видеть на главной площади Петербурга: живое или искусственное. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

У горожан спрашивают, какое дерево они хотели бы видеть на главной площади Петербурга: живое или искусственное. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

В Северной столице стартовало голосование по выбору новогодней ели для установки на Дворцовой площади. Горожанам предлагают принять участие.

Петербуржцы могут выбрать, какое дерево они хотели бы видеть на главной площади города: живое или искусственное. Проголосовать можно на сайте «Петербургского Дневника», в социальных сетях или по телефону 346-46-92.

На данный момент свои голоса отдали уже 650 человек, пока с небольшим перевесом побеждает живая ель (54% голосов).

Напомним, с 2013 года на Дворцовой площади устанавливали искусственную ель. Но в прошлом году петербуржцам захотелось любоваться в новогодние праздники живым деревом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новогоднюю ель с Дворцовой использовали для создания сувениров. Игрушки раздали детям, проживающим в социальных учреждениях города.