В Петербурге стартует голосование по выбору ели для Дворцовой площади

В Петербурге стартует голосование по выбору ели для Дворцовой площади
У горожан спрашивают, какое дерево они хотели бы видеть на главной площади Петербурга: живое или искусственное. Фото: GazetaSPb / Николай Овсянников

В Северной столице стартовало голосование по выбору новогодней ели для установки на Дворцовой площади. Горожанам предлагают принять участие.

Петербуржцы могут выбрать, какое дерево они хотели бы видеть на главной площади города: живое или искусственное. Проголосовать можно на сайте «Петербургского Дневника», в социальных сетях или по телефону 346-46-92.

На данный момент свои голоса отдали уже 650 человек, пока с небольшим перевесом побеждает живая ель (54% голосов).

Напомним, с 2013 года на Дворцовой площади устанавливали искусственную ель. Но в прошлом году петербуржцам захотелось любоваться в новогодние праздники живым деревом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новогоднюю ель с Дворцовой использовали для создания сувениров. Игрушки раздали детям, проживающим в социальных учреждениях города.

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