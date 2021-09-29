Жертвами коронавируса за сутки стали 60 петербуржцев

Жертвами коронавируса за сутки стали 60 петербуржцев
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 60 случаев.

Об этом стало известно в среду, 29 сентября. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 21 798 жителей Петербурга.

В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 206 388 человек, выздоровели 6 653 941 житель страны.

За минувшие 24 часа подцепили коронавирус 7 487 138 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.

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