В Петербурге продлили срок работы летних кафе

В Петербурге продлили срок работы летних кафе
Постановление подписали после обращений. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В 2022 году летние кафе в Северной столице смогут работать на две недели дольше. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Порядок размещения уличной мебели при точках общепита носит сезонный характер — с 1 мая по 15 октября.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, градоначальник отметил, что от предпринимателей поступали обращения по соответствующему вопросу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские рестораторы не захотели открывать зимние веранды. Они не уверены в том, что затея окупиться за два с половиной года.

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