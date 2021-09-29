ЦСР: Петербург выиграет от высоких цен на газ в Европе

ЦСР: Петербург выиграет от высоких цен на газ в Европе
Штаб-квартира "Газпрома" переезжает в Петербург. Фото: Лахта Центр

На Северной столице положительно скажутся высокие цены на газ в Европе.

Центр стратегических разработок заявил, что Петербург лишь выиграет от высоких цен на газ в Европе, потому как город в 2021 году начнет получать денежные средства с налогов от «Газпрома». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова вице-президента, руководителя направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяны Караваевой.

«Дополнительные доходы не только положительно скажутся на развитии города, но и в целом окажут позитивный эффект на Северо-Западный федеральный округ», — рассказала Караваева.

Перерегистрация «Газпрома» в Петербург даст региону дополнительно 17 млрд рублей налоговых поступлений в этом году и 40 миллиардов — в следующем году. О такой сумме ранее заявлял лидер РФ Владимир Путин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин рассказал, как переезд штаб-квартиры Газпрома повлияет на Петербург.

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