Многодетным семьям и водителям электромобилей разрешат парковаться бесплатно в центре Петербурга

Оформить разрешение можно с 1 ноября. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Оформить разрешение можно с 1 ноября. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Разрешение на бесплатную парковку в платной зоне получат многодетные семьи и владельцы электромобилей в Петербурге.

Платная парковка была расширена на 71 улице в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.

Как сообщили в комитете по транспорту, новая платная зона начнет функционировать с 1 декабря, оформление соответствующего парковочного разрешения для многодетной семьи и владельца электромобиля будет доступно с 1 ноября

Более подробную информацию можно получить, позвонив в круглосуточный контактный центр по телефону 417-50-00.

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