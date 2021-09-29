Многодетным семьям и водителям электромобилей разрешат парковаться бесплатно в центре Петербурга

Многодетным семьям и водителям электромобилей разрешат парковаться бесплатно в центре Петербурга
Оформить разрешение можно с 1 ноября. Фото: Baltpoto/Андрей Пронин

Разрешение на бесплатную парковку в платной зоне получат многодетные семьи и владельцы электромобилей в Петербурге.

Платная парковка была расширена на 71 улице в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.

Как сообщили в комитете по транспорту, новая платная зона начнет функционировать с 1 декабря, оформление соответствующего парковочного разрешения для многодетной семьи и владельца электромобиля будет доступно с 1 ноября

Более подробную информацию можно получить, позвонив в круглосуточный контактный центр по телефону 417-50-00.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как оформить «Пушкинскую карту». На ней лежит три тысячи рублей, которые можно потратить на билеты в музей, галереи, филармонию и театры, даже в Мариинский или Большой.

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