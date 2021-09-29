В Петербурге начальнику ВЧДЭ-6 дали 4 года условно за кражу имущества у «РЖД» на 4,5 млн

Невский районный суд Петербурга признал начальника ВЧДЭ-6 Артема Николаева виновным по статьям «Кража» и «Присвоение или растрата». Мужчина получил четыре года условно с испытательным сроком пять лет.

Николаев вступил в организованную преступную группировку, которая занималась хищением колесных пар из-под вагонов ОАО «РЖД» со станции Санкт-Петербург-Сортировочная-Московская. ОПГ похитила имущества компании почти на 287 тыс. рублей.

Кроме этого, еще в начале 2020 года, группировка совершила похожее преступление. Были украдены колёсные пары более, чем на 777 тыс. рублей. Однако довести дело до конца ОПГ не смогла.

Также Николаев и его соучастники в 2020 году украли кабели, краны, соединительные рукава. Общая сумма похищенного составила более 4,5 млн рублей.

Обвиняемый вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Так как мужчина не судим, положительно характеризуется по месту жительства и на работе, помогает родным, воспитывает ребенка, при этом его жена находится в положении, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года условно с испытательным сроком 5 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция Петербурга пресекла деятельность организованной группы автоугонщиков.