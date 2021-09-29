Из Крестовского острова хотят сделать центр притяжения спортивных активностей

Из Крестовского острова хотят сделать центр притяжения спортивных активностей
Там замечательная рекреационная зона, дорожки, отметил эксперт. Фото: pixabay.com

Из Крестовского острова планируют сделать центр притяжения спортивных активностей. Об этом рассказал глава Комитета по физкультуре и спорту Санкт-Петербурга Антон Шантырь.

По его словам, именно там должна происходить большая часть активностей наряду с «Кросс нации».

«Там замечательная рекреационная зона, дорожки, люди спокойнее относятся к ограничениям проезда», — приводит словам комитета портал «Нева спорт».

Он также отметил, что такие задействование Крестовского острова в спортивной жизни поможет разгрузить центр города.

«Центр не может вместить в себя все, что происходит в городе», — заключил Шантырь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около тысячи человек пробежали первый «Кросс нации» на Крестовском. Пропускали на кросс только с QR-кодом, полученным или за вакцинацию от ковида, или за перенесённое в последние шесть месяцев заболевание.

Крестовский остров новости СПб


 

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