На 35% выросли продажи автомобилей в Петербурге

На 35% выросли продажи автомобилей в Петербурге
За восемь месяцев в городе реализовали 100,8 тыс. машин. Фото: pixabay

В период с января по август текущего года в Петербурге на 35% выросли продажи легковых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев в городе реализовали 100,8 тыс. машин.

По итогам восьми месяцев на авторынке лидером продаж стал автомобиль марки Hyundai. С января по май первое место занимала KIA, а по итогам первого полугодия — LADA.

По данным аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб», второй месяц подряд продажи новых автомобилей падают, несмотря на итоговый рост продаж. В августе было реализовано 10 802 автомобиля, что на 11% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. В июле падение составило 3%.

Три марки показали рост продаж — Toyota (16%), Chery (198%) и Ford LCV (31%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что согласно прогнозам аналитиков агентства «Автостат», повышенный спрос на машины в России пойдет на спад в ближайшее время. По мнению руководителя ассоциации «РОАД» Вячеслава Зубарева, в следующем году дилеры снова могут столкнуться со снижением числа продаж.

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