В Петербурге на 11 лет осудили убийцу падчерицы, запачкавшего кровью паспорт

В Петербурге на 11 лет осудили убийцу падчерицы, запачкавшего кровью паспорт
На паспорте убийцы была капля крови погибшей. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге вынесен приговор по уголовному делу об убийстве 38-летней женщины.

На сайте прокуратуры Петербурга сообщается, что Александр Самсонов признан виновным по статье «Убийство».

Суд определил, что между мужчиной и падчерицей произошла ссора в квартире по улице Токарева в доме №12. В состоянии алкогольного опьянения виновный ударил женщину по голове. Травмы оказались не совместимы с жизнью.

Чтобы скрыть преступление, мужчина вывез тело в парк и закапал его, а затем вернулся в квартиру, чтобы замести следы.

Дабы отвести подозрения, Самсонов написал заявление в полицию, мол падчерица пропала. Позднее нашли труп, тогда мужчина сделал вид, что не опознал свою родственницу.

Однако вычислить преступника удалось, когда он предоставил правоохранителям свой паспорт. На одной из страниц была кровь. Экспертизы показала, что следы крови принадлежат погибшей.

Александру Самсонову назначено наказание виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка отсидит шесть лет за убийство мужа.

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