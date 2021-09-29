Петербург вечером встал в семибалльные пробки

На часах только 19:30 и в разных районах Петербурга зафиксировано серьёзные заторы. Жители Северной столицы возвращаются с работы домой.

Загруженность на городских трассах в среду, 29 сентября, выросла до семи баллов.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 7 баллов, однако к 21:00 ситуация изменится, пробки станут уже трехбалльными.

Красным отмечены участки на Садовой улице, на Дворцовом проезде, на Невском проспекте, на Большой Конюшенной улице, на Шведском переулке, на улице Белинского, на улице Некрасова, на набережной Кутузова, на Пироговской набережной, на улице Куйбышева, на Полюстровском проспекте, на проспекте Маршала Жукова, на Кушелевской дороге, на шоссе Революции, на проспекте Обуховской Обороны, на Московском проспекте, на Дачном проспекте, на проспекте Стачек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре в Петербурге 24 сентября.