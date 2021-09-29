В аэропорту Пулково в среду задержали пять рейсов

В аэропорту Пулково в среду задержали пять рейсов
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto

Сегодня, 29 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали пять внутренних и внешних авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Москвы, Красноярска и Ташкента. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Так задерживаются сразу три рейса до Москвы. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:30 и в 20:55, однако время вылета сдвинули на 20:15, 20:35 и 21:20.

Позднее назначенного вылетит лайнер до Красноярска. Рейс перенесли с 20:05 на 21:05.

Кроме этого, опаздывает рейс до Ташкента. Самолет должны были отправить в 23:00, однако по факту придется ждать до 23:30.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.

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