На набережной Кутузова подвал, наполненный мусором, тушили десять спасателей

На набережной Кутузова подвал, наполненный мусором, тушили десять спасателей
Пожар случился на Набережной Кутузова. Фото: "Яндекс карты"

В Центральном районе Петербурга мусор, оставленный в подвале, неожиданно воспламенился.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 29 сентября пожарные машины отправились на набережную Кутузова, к дому №32.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 20:12.

Пожар произошел в подвале жилого дома. Там загорелся мусор на площади двух квадратных метров. Возгорание спасатели сумели ликвидировать только к 20:53.

Сведений о пострадавших не поступало. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС три единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в Skoda на Коммунаров.

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