На набережной Кутузова подвал, наполненный мусором, тушили десять спасателей

В Центральном районе Петербурга мусор, оставленный в подвале, неожиданно воспламенился.
По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 29 сентября пожарные машины отправились на набережную Кутузова, к дому №32.
Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 20:12.
Пожар произошел в подвале жилого дома. Там загорелся мусор на площади двух квадратных метров. Возгорание спасатели сумели ликвидировать только к 20:53.
Сведений о пострадавших не поступало. Для того, чтобы справится с огнем потребовалось от МЧС три единицы техники и десять человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в Skoda на Коммунаров.