В Петербурге начал работу ещё один ЗакС

В Петербурге начал работу ещё один ЗакС
Депутаты Теневого ЗакСа обсудили важные проблемы. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Депутат Теневого ЗакСа обсудили актуальные проблемы города и способы их решения.

В Санкт-Петербурге сегодня, 29 сентября, пока в Мариинском дворце избирали председателя седьмого созыва депутатов ЗакСа свою работу начал Теневой ЗакС. Об этом сообщает Мойка78.

Депутаты еще одного ЗакСа собрались в баре на Вознесенском проспекте, чтобы обсудить актуальные проблемы города и пути их решения. Шеф-редактор Мойки78 Сергей Корунный отметил, что издания, получающие финансовую поддержку из бюджета города, не должны бояться критиковать власть. Он посчитал правильным обязать такие СМИ выделять печатные площадки или эфирное время под объективную критику власти.

Известный публицист Павел Смоляк обратил внимание на проблему книжных магазинов, которые не получают городскую поддержку. Теневой ЗакС отметил, что было бы справедливо предоставлять книжным помещения по льготным ценам или же бесплатно.

В рамках заседания обсуждалась еще одна актуальная проблема – раздельный сбор мусор. Депутаты Теневого ЗакСа полагают, что судьбу собранных отходов можно было бы отслеживать благодаря специальным датчикам слежения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что спикером ЗакСа выбрали Бельского.

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