В Ленобласти за сутки коронавирус выявили у 235 человек

В Ленинградской области зафиксировано еще 235 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 30 сентября. Наибольшее количество новых случаев заражения отмечены в Мурино (17), Киришах (14) и Гатчине (13).

За указанный период стало известно о двух летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значится 69 176 заболевших с начала пандемии, выздоровели из числа заболевших ковидом 52 507 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 30 месте. Петербург находится на втором — 2 077 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 3 998 человек. Третье место у Подмосковья — 1 216 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав предложил разрешить ввоз незарегистрированных вакцин в Россию.