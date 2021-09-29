Минздрав предложил разрешить ввоз незарегистрированных вакцин в Россию

В Минздрав России предложили ввозить на территорию страны незарегистрированные лекарственные препараты и вакцины.

Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в среду, 29 сентября. В частности, министерство предлагает наделить Росздравнадзор правом выдавать разрешение на ввоз незарегистрированных в стране препаратов для клиник Международного медицинского кластера (ММК) в Сколково.

При этом медучреждения должны будут сообщить в фонд о выявленных побочных эффектах при применении препаратов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав одобрил начало клинических испытаний новой вакцины от COVID. В ходе доклинических исследований препарат показал безопасность и высокую эффективность у животных.