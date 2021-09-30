В ВОЗ заявили об «ужасном неравенстве» в доступе к вакцинам от COVID-19

В ВОЗ заявили об «ужасном неравенстве» в доступе к вакцинам от COVID-19
75% вакцин получили государства с доходами выше среднего и с высоким уровнем доходов. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о заметном сильном неравенстве в доступе к вакцинам от ковида в мире.

Глава организации обратил внимание на то, что сейчас полностью привита почти треть населения Земли, так введено более шести миллиардов доз вакцин. Он также отметил, что 75% вакцин получили государства с доходами выше среднего и с высоким уровнем доходов, сообщает ТАСС.

В государства с низким уровнем дохода поставили менее половины одного процента от мирового объема. Так в Африке полностью вакцинированы только четыре процента населения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самыми частными постковидыми симптомами бывают спутанность сознания, слабость, отсутствие «ясности в голове» и нарушения памяти. Об этом заявил инфекционист Николай Малышев.

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