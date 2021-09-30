Полицейские изъяли более тонны красной икры у автомобилиста на Камчатке

Полицейские изъяли более тонны красной икры у автомобилиста на Камчатке
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем (ч. 2 ст. 175 УК РФ). Фото: unsplash

На трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково на Камчатке остановили внедорожник с красной икрой в количестве более одной тонны.

Полицейские смогли остановить машину после погони. Автомобилист проигнорировал требования инспекторов ГАИ остановиться и предпринял попытку скрыться.

Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк в беседе с ТАСС, в ходе обыска в автомобиле обнаружили 1,2 тонны красной икры, Общая стоимость незаконной продукции, изъятой у нарушителя, оценивается в более чем 34 млн рублей.

По предварительным данным, мужчина приобрел икру в Усть-Большерецком районе с целью переработки и дальнейшего сбыта. По данному факту возбудили уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с Полюстровского рынка изъяли почти 300 кг санкционных продуктов.

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