Врачи раскрыли способ определить риск развития диабета с помощью джинсов

Британские ученые открыли новый способ определить риск развития диабета с помощью джинсов.

Они сделали исследование и узнали, что взрослые люди, которые не могут влезть в джинсы, купленные ими в 21 год, попадают в группу риска развития сахарного диабета второго типа. Об этом сообщает The Guardian.

Ученые посоветовали каждый год измерять индекс массы тела. Также они добавили, что эта болезнь может развиться и при обычном ИМТ, поэтому помимо него лучше нужно еще проводить тест с джинсами и обследоваться у врачей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что через 500 лет человечество может вымереть из-за того, что Земля станет непригодной для жизни. Об этом заявили канадские и британские ученые, статья которых опубликована на Wiley. Как отмечают исследователи, существует три возможных сценария развития событий на планете.