Ученые составили возможный сценарий гибели человечества

Через 500 лет человечество может вымереть из-за того, что Земля станет непригодной для жизни.

Об этом заявили канадские и британские ученые, статья которых опубликована на Wiley. Как отмечают исследователи, существует три возможных сценария развития событий на планете. Худший из вариантов — недостаток плодородных земель и невозможность дальнейшего проживания на Земле.

Ученые отметили, что если глобальное потепление не будет остановлено, то через 500 лет изменения планеты заставят людей бороться за выживание.

По словам специалистов, часть Земли на фоне изменения климата может стать непригодной для проживания, а многие сельскохозяйственные культуры перейдут в разряд дефицитных.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые по образцам ДНК воссоздали лица древнеегипетских мумий.