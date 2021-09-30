Пять жилых домов загорелись в селе на Камчатке

Пять жилых домов загорелись в селе на Камчатке
Сохраняется угроза соседним жилым домам. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пять домов загорелись в селе Пахачи на северо-востоке Камчатки. Огонь угрожает соседним домам.

На борьбу с пожаром направили спасателей. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома. Их целых пять. Сохраняется угроза соседним жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На помощь спасателям отправили вертолет Ми-8. По данным министерства, жильцов эвакуировали. Никто не пострадал и не погиб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Ленинградской области среди ночи произошел крупный пожар. Возгорание случилось в ночь на четверг, 30 сентября, в СНТ Восход-6 массива Восход. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около пяти утра. К месту происшествия оперативно выехали 8 сотрудников на двух спецмашинах. В садоводстве горела баня с сараем, огонь охватил около 37 квадратных метров.

камчатка мчс пожар происшествие Россия


 

Новости партнеров
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Доктор Мясников: люди со второй группой крови заражаются коронавирусом быстрее других
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пять жилых домов загорелись в селе на Камчатке
Петербуржцев с утра в четверг одолели 4-балльные пробки
Коронавирус может поражать желудочно-кишечный тракт
Вильфанд рассказал о бархатном сезоне на юге России в этом году
Россиянам раскрыли причины повторного заражения COVID после вакцинации
Жертвами тройного убийства под Оренбургом оказались студентки
В последний день сентября в Петербурге ожидается теплая и сухая погода
Диетолог рассказала о помогающих от головной боли продуктах