Пять жилых домов загорелись в селе на Камчатке

Пять домов загорелись в селе Пахачи на северо-востоке Камчатки. Огонь угрожает соседним домам.

На борьбу с пожаром направили спасателей. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на соседние дома. Их целых пять. Сохраняется угроза соседним жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

На помощь спасателям отправили вертолет Ми-8. По данным министерства, жильцов эвакуировали. Никто не пострадал и не погиб.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Ленинградской области среди ночи произошел крупный пожар. Возгорание случилось в ночь на четверг, 30 сентября, в СНТ Восход-6 массива Восход. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около пяти утра. К месту происшествия оперативно выехали 8 сотрудников на двух спецмашинах. В садоводстве горела баня с сараем, огонь охватил около 37 квадратных метров.