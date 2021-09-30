73-летней петербурженке подожги «Жигули»

73-летней петербурженке подожги &#171;Жигули&#187;
Женщине подожгли "Жигули" в Петербурге. Фото: Pixabay.com
В Колпинском районе Петербурга поджигатель автомобиля ВАЗ-2107 попал на камеры видеонаблюдения.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 29 сентября по номер «112» позвонил пенсионер. Он рассказал, что на Заводском проспекте, у дома №48 горит синее авто.
Когда правоохранители прибыли на место происшествия, то нашли полностью выгоревшую машину. Транспорт принадлежал 73-летней женщине, пенсионерке.
Однако на фасаде дома №44 по Заводскому проспекту установлена камера видеонаблюдения. После того, как были отсмотрены записи, выяснилось, что был совершен поджог.
Так, примерно в 04:30 к машине подходит неизвестный, после чего происходит возгорание. Материальный ущерб 30 000 рублей.
В данный момент неясно, что послужило мотивом к поджогу.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Кузьмоловском неизвестный рано утром поджег жилой дом.
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