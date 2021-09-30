В Петербурге отец домогался 13-летней дочери

Полиция Петербурга расследует преступление сексуального характера, совершенное в отношение ребенка.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию обратился директор одного из центров содействия семейному воспитанию. Он рассказал, что при беседе с врачом гинекологом 13-летняя девочка сообщила, что в январе 2021 г по месту жительства, на Васильевском острове, ее биологический 38-летний отец совершил в отношении нее развратные действия.

Отмечается, что мужчина лишен родительских прав.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти парень убил мужчину, который якобы домогался его юную девушку. Ленинградской области задержали молодого парня, которого обвиняют в убийство 30-летнего мужчины. Обвиняемые не отрицает своей причастности к преступлению и с охотой объясняет, почему вдруг схватил нож.