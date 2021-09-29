В Ленобласти парень убил мужчину, который якобы домогался до его юной девушки

18-летний подросток не стал отрицать свою вину и объяснил, почему взялся за нож.

В Ленинградской области задержали молодого парня, которого обвиняют в убийство 30-летнего мужчины. Обвиняемые не отрицает своей причастности к преступлению и с охотой объясняет, почему вдруг схватил нож. Об этом сообщили в СК РФ по региону.

Инцидент произошел 25 сентября в лесном массиве Ржевского лесопарка в Всеволожском районе. Там обнаружили тело с 45 колото-резанными ранами. Было возбуждено уголовное дело и пойман 18-летний парень. Он признался, что убил ради возлюбленной. Задержанный пояснил, что 30-летний мужчина несколько лет назад домогался до девушки – на тот момент ей было всего 15 лет. История так возмутила юношу, что он вызвал обидчика в лес на разговор. Об этом пишет 47 news.

Обстоятельства происшествия продолжают выяснять. Вскоре задержанному предъявят обвинение.

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