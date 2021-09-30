В Петергофе задержали мужчину, покушавшегося на убийство в прошлом году

В Петергофе задержали мужчину, покушавшегося на убийство в прошлом году
Покушение на убийство было еще в прошлом году. Фото: pixabay.com 
В Петродворцовом районе Петербурга задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Петергофе, 29 сентября, утром, был задержан 64-летний мужчина. Он находился в розыске по статье «Покушение на убийство».
Еще в прошлом году, в августе, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир по Эрлеровскому бульвару в доме №24 вступил с гражданином в конфликт. В результате ссоры он ударил не менее трех раз пострадавшего.
Отмечается, что у разыскиваемого был умысел на убийство, ведь мужчине нанесли колото-резаные раны в область жизненно важных органов: в живот, шею и грудь. Однако свой умысел задержанный довести до конца не смог.
Гражданину назначена мера пресечения в виде ареста.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца, угрожавшего ножом студентам педагогического колледжа, арестовали.
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