В Петергофе задержали мужчину, покушавшегося на убийство в прошлом году

Покушение на убийство было еще в прошлом году. Фото: pixabay.com

Покушение на убийство было еще в прошлом году. Фото: pixabay.com

В Петродворцовом районе Петербурга задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Петергофе, 29 сентября, утром, был задержан 64-летний мужчина. Он находился в розыске по статье «Покушение на убийство».

Еще в прошлом году, в августе, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в одной из квартир по Эрлеровскому бульвару в доме №24 вступил с гражданином в конфликт. В результате ссоры он ударил не менее трех раз пострадавшего.

Отмечается, что у разыскиваемого был умысел на убийство, ведь мужчине нанесли колото-резаные раны в область жизненно важных органов: в живот, шею и грудь. Однако свой умысел задержанный довести до конца не смог.

Гражданину назначена мера пресечения в виде ареста.