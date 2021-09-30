В Ленобласти в ДТП погибли трое людей

В результате аварии водитель "Лады" и двое пассажиров скончались от полученных травм на месте. Фото: lada.ru

В результате аварии водитель "Лады" и двое пассажиров скончались от полученных травм на месте. Фото: lada.ru

Смертельное ДТП произошло накануне в Кингисеппском районе Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, на дороге «Подьездной путь к Морскому торговому порту Усть-Луга с заездом в деревню Лужицы» 44-летний водитель ООО «Газстройэнерго», управляя автомобилем «Рено Дастер», при обгоне выехал навстречу и столкнулся с автомобилем «Лада Ларгус».

В результате аварии водитель «Лады» и двое пассажиров скончались от полученных травм на месте. Еще трое получили тяжелейшие травмы и были госпитализированы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что смертельное ДТП произошло накануне в Петербурге по Московскому шоссе. У дома 50 по Московскому шоссе 55-летний мужчина, управляя автомобилем» Фрейдлайнер», неправильно выбрал дистанцию и столкнулся в попутном направлении с остановившейся машиной «Рено Канго» под управлением 49-летнего мужчины.