На Московском шоссе в ДТП погиб пассажир

Смертельное ДТП произошло накануне в Петербурге по Московскому шоссе.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, у дома 50 по Московскому шоссе 55-летний мужчина, управляя автомобилем» Фрейдлайнер», неправильно выбрал дистанцию и столкнулся в попутном направлении с остановившейся машиной «Рено Канго» под управлением 49-летнего мужчины. Далее поочередно врезались автомобиль «Рено» с «Сузуки», «Сузуки» с машиной «Камаз», «Камаз» с «Мерседесом».

В результате ДТП пассажир автомобиля «Рено» скончался на месте происшествия, а водителя «Сузуки» в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на внутренней стороне КАД в ночь на 30 сентября произошла жёсткая авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Инцидент произошел рядом со съездом на проспект Косыгина.