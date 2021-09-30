Пожар в маленькой бытовке на Лесопарковой никак не могут потушить

В Петербурге в Красногвардейском районе города поступила информация о пожаре в бытовке.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 30 сентября пожарные машины отправились на Лесопарковую улицу, к дому №15.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 08:50 .

Пожар произошел в бытовке. Вагончик, размер которого 1,5х4 метра горит по всей площади.

Возгорание спасатели пока не сумели ликвидировать.

Для того, чтобы потушить пожар пришлось привлечь от МЧС две единицы техники и десять человек личного состава.

О том, пострадал ли кто-то в настоящее время неизвестно. Но ведомство уточняет эти сведения.

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