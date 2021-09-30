В Петербурге с 1 декабря заработают зоны платной парковки: фоторепортаж Gazeta.SPb

С 1 декабря текущего года начнут свою работу зоны платной парковки. Знаки появились на 71 улице Центрального района Петербурга.
Gazeta.SPb.ru показывает, где расположились знаки, регулирующие транспортные потоки в центре Северной столицы.
Комитет по транспорту сообщает, что начинать оформлять парковочные разрешения возможно уже с 1 ноября.
Нововведения позволят обеспечить приоритет общественному транспорту и упорядочить парковочное пространство. Отмечается, что до 1 декабря парковка на данных улицах остается бесплатной.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что многодетным семьям и водителям электромобилей разрешат парковаться бесплатно в центре Петербурга.